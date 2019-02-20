ملابس إيرينا شايك تعرضها للسخرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك، انتقادات ساخرة من ملابسها، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع الموضة الذي انطلق في العاصمة البريطانية لندن.

إيرينا – صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة - وعرضت مجموعة “خريف/ شتاء 2019 ” لعلامة “بيربري” الإنجليزية، واستعرضت أزياء غريبة عبارة عن تنورة البنسل بفتحة جانبية طويلة، ونسقت معها قميصا أسود اللون مع ربطة عنق بيضاء.

حبيبة الممثل العالمي برادلي كوبر، ارتدت معهما معطف “بيربري” الشهير، والذي تزيّن بطبعة كاروهات العلامة الشهيرة.. وأكملت إطلالتها بانتعال حذاء بألون “بيربري” المتداخلة وحملت في يدها حقيبة كبيرة من الألوان نفسها مع قفازات من الجلد باللون البني.

الحسناء الروسية نالت الكثير من الانتقادات القاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها التي وصفت بـ”المضحكة”، حيث أكد عدد كبير من الذين يتابعون هذه العروض أن ملابسها في غاية السوء ومن دون ترتيب.. وركزت التعليقات على طريقة رفعها لشعرها وشده من الأمام، إضافة إلى طيقة وضعها المكياج.