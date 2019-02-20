ابنة باراك أوباما بالمايوه وتتناول النبيذ على حمام السباحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهدت ماليا أوباما، ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تستمتع برفقة عدد من أصدقائها على حمام السباحة، ممسكة بزجاجة خمور وترتدي المايوه.

عدسات المصورين كانت قد رصدت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في وضع حرج قد يعرضها للمساءلة القانونية، فضلا عن التوبيخ الشديد من قبل والديها، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية فلوريدا.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن ماليا أوباما البالغة من العمر 20 عاما كانت ترتدي ملابس سباحة، بصحبة 3 من صديقاتها في فندق فخم، والتقطت لها صور وهي تحتسي الكؤوس من زجاجة نبيذ وردي كانت تحملها في يدها.

ابنة أوباما وميشيل، ستبلغ 21 عاما في يوليو المقبل، مما يعني أنها خالفت القانون الذي لا يسمح لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بشراء الكحوليات أو تعاطيها.

ماليا كانت تستمتع برفقة صديقاتها بأشعة الشمس في الفندق، وواصلن حفلتهن بعد الظهر على أحد شواطئ ميامي، وكان صديق ماليا البريطاني روري فاركوهارسون أبرز الغائبين عن العطلة، التي اقتصرت على صديقاتها من الفتيات فقط.

يشار إلى أن ماليا وفاركوهارسون شوهدا وهما يتعانقان في محطة مترو لندن منذ فترة قليلة، كما أن ماليا بدأت عامها الثاني في جامعة هارفارد في الخريف الماضي.