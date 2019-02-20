جينيفر لوبيز تستعد لبطولة فيلم جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل المطربة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، تدريباتها القاسية في الجيم، وأيضا في الرقص على العامود من أجل إبراز قوامها الممشوق ولياقتها البدنية المرتفعة، حيث من المقرر أن تجسد دور راقصة تعري فى فيلمها الجديد Hustlers.

وكان صديق جينيفر لوبيز، أليكس رودريجيز، قد أعطى نظرة خاطفة لمتابعيها ومحبيها، عن طريق فيديو قصير على حسابه على موقع إنستجرام، اثناء رقصها على العمود مرتدية حذاء ذو كعب عالى فى أحد الصالات الرياضية فى ميامى، وفى الخلفية يمكنك سماع أليكس وهو يحيى حبيبته ويطلق صياح التشجيع من أجلها.

النجمة العالمية التي تقترب من عاملها الـ50، نشرت على حسابها على موقع إنستجرام، العمل الشاق الذى تفعله من أجل الدور الجديد، فظهرت فى فيديو بأحد الصالات الرياضية، وعلقت عليه قائلاً : العمل على تدريبات القوة من أجل فيلمى الجديد Hustler.

ويدور العمل حول مجموعة من موظّفى أحد نوادى التعرى السابقين، الذين يتميزون بالحنكة والذكاء، يتحدون معاً لتحويل الأمور لصالحهم ضد عملاء وول ستريت فى أعقاب الأزمة المالية، وفقا لمجلة Variety، وستلعب جينيفر دور القائدة لهم، وحتى الآن لا يوجد موعد رسمى لعرض الفيلم فى السينمات، وتخرجه لورين سكافاريا، والعمل مأخوذ من مقال فى مجلة نيويورك من قبل جيسيكا بريسلر بعنوان “المحتالون فى النتائج The Hustlers at Scores”.