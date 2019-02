إدراج منظمة سلمان خان الخيرية بالقائمة السوداء في الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أدرجت بلدية مدينة مومباي في الهند (Brihanmumbai Municipal Corporation) منظمة النجم سلمان خان غير الحكومية ، Being Human بالقائمة السوداء، لعدم إنشاء وحدات غسيل الكلى بشروط ميسرة في باندرا لأكثر من سنة بعد تخصيص المشروع.

وقد أصدرت الهيئة المدنية ، التي اصدرت إخطارًا عرضيًا للمؤسسة ، مصادرة إيداع المنظمة غير الحكومية وهي الآن تطرح مناقصات جديدة للمشروع.

في ديسمبر 2016 ، قررت BMC أن تبدأ بإنشاء 12 مركزًا لغسيل الكلى سيتم تجهيزه لإجراء 10000 عملية غسيل كُلى شهريًا. ووفقاً للاتفاق بين القطاعين العام والخاص ، فإن الهيئة المدنية ستوفر المساحة لكل مرفق في حين أن جمعية Being Human التي تتبع سلمان خان ستكون مسؤولة عن تعيين الموظفين وصيانة المراكز.

يقول أحد مسؤولي البلدية: “بناء على التكليف الصادر لها، تم دفع الضمان البنكي ومنح جميع الأذونات اللازمة للمضي قدمًا في المشروع، ولكن مع عدم انطلاق المشروع ، أصدرنا لهم تحذيرًا يوضح السبب في وضعهم على القائمة السوداء”.

من ناحية أخرى، قال أحد ممثلي مؤسسة Being Human ، لصحيفة “The Being Human Foundation”: “إن مؤسسة Being Human Foundation لديها بعض المتطلبات الإلزامية التي يجب تضمينها في العقود. كانت هناك مناقشات حول تلك التي لم تتحقق في نهاية المطاف. لم يكن هناك أي عقد رسمي، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم على الإطلاق. “

في سياق أخر، يستكمل سلمان تصوير أحدث أعماله السينمائية “بهارات” في عدد من العواصم العالمية، ويشترك في بطولة الفيلم الممثلة كاترينا كايف، وأخرجه علي عباس ظفر.