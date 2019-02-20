فيديو.. ماليكا أرورا تكشف ما حدث قبل ليلة طلاقها من ارباز خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حلت الممثلة الهندية والراقصة ماليكا أرورا خان ضيفة على نجمة السينما كارينا كابور خان في البرنامج الإذاعي “ما تريده النساء”، والذي يبث على اذاعة Ishq 104.8 FM ، حيث تحدثت بصراحة حول طلاقها.

وكشفت ماليكا أن أسرتها طلبت منها التفكير في الأمور حتى في الليلة السابقة لجلسة الطلاق. “حتى في الليلة التي سبقت الطلاق ، جلست عائلتي معي وسألتني مرة أخرى ،” هل أنت متأكدة مائة في المائة بشأن قرارك؟ “أعتقد أن هذا شيء سمعته طوال الوقت “.

ومع ذلك ، بمجرد أن أدرك أصدقائها وأفراد أسرتها أنها تصر على إنهاء زواجها، وقفوا إلى جانبها. “قال الجميع:” إذا كان هذا هو قرارك، فنحن بالفعل نفتخر بك، أنت امرأة قوية، بالنسبة لي ، هذا النوع من المدد أعطاني قوة إضافية احتاجها”.

وكشفت ماليكا أرورا أنه بعد الكثير من التفكير ، أدركت أنها و أرباز خان سيكونان أكثر سعادة إذا حصلا على الطلاق.

كان المنتج أرباز خان Arbaaz Khan شقيق النجم سلمان خان Salman Khan وماليكا أرورا Malaika Arora قد أنهى إجراءات الطلاق في مايو في محكمة الأسرة في باندرا، وبهذا يكون الثنائي قد وضع نهاية زواجهما الذي دام قرابة عقدين.

وقد تم منحهما الطلاق وتسليم حضانة ابنهما البالغ من العمر 14 عاما، وفقا لمصادر في المحكمة، إلى ماليكا. وعلى مدى الأشهر الـ 24 الماضية، تعرضت علاقة الزوجين للعديد من التقلبات،والخلافات وبعد ذلك حاول الجميع في عائلة خان التوسط والمساعدة لكن الأمر قد خرج عن السيطرة.