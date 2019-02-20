برادلي كوبر سبب انفصال ليدي جاجا عن خطيبها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، عن خطيبها، ووكيل أعمالها كريستيان كارينو، والتي تعود علاقتها به لعامين تقريبا، حيث توجت بخطوبة رسمية منذ أشهر قليلة، وذلك وسط شائعات أن النجم العالمي برادلي كوبر هو السبب وراء ذلك الانفصال.

وكانت مصادر صحفية قد ربطت انفصال ليدي جاجا، عن خطيبها بسبب برادلي كوبر، الذي شاركها بطولة الفيلم الشهير A star is born بسبب إعجابها بشخصيته وهووسها به، واتضح ذلك في العديد من الصور التي التقطت لهما سويًا من اشهرها صورة النجمة العالمية وهي عابسة في حين تقوم عارضة الازياء الروسية ايرينا شايك، حبيبة كوبر، بمداعبته خلال حفل الأوسكار.

وكان الكثيرون قد سخروا من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شعورهم أن ليدي جاجا تشعر بالغيرة تجاه برادلي كوبر.

والجدير بالذكر أن ليدي جاجا ستلتقي في غضون ايام بـ ” برادلي كوبر” خلال حفل الأوسكار الـ91، حيث تنافس على جائزة أفضل ممثلة أما هو مرشح لجائزة أفضل ممثل ومخرج عن فيلمهما A star is born.