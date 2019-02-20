سلاف فواخرجي تستمتع بالغروب على شاطئ إسكندرية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إلى مصر، وتحديداً محافظة الإسكندرية، حيث لاقت حفاوة بالغة منذ وصولها لمقر اقامتها.
إدارة الفندق الذي تقيم فيه سلاف، فاجأتها بهدية مميزة احتفالاً بعيد الحب، حيث نشرت الفنانة صوراً لقالب كيك يحمل العلم السوري على شكل قلب، كما تضمن جملة «أهلاً وسهلاً ببنت البلد»، بالإضافة لباقة ورد أنيقة، وقد شكرت الفنانة، إدارة الفندق على حفاوة الاستقبال، وكتبت معلقة على الصورة: «حب وتفاصيله بكل وقت هو عيد ، وهو نعمة ، وهو بحد ذاته أكبر هدية ... بعيد الحب ادارة اوتيل four Seasons Hotel Alexandria حبت تفاجئني احلى استقبال وغالي على قلبي كتير، ولاد البلد السوريين والمصريين شكرا على كل شي».
وعلى هامش زيارتها، استمتعت سلاف بجلسة استرخاء خاصة على أحد شواطئ الإسكندرية وقت الغروب، وقد نشرت الفنانة صوراً لها تجمعها بصديقتها ريم، خلال تواجدهما بالنادي البحري اليوناني، معلقة عليها: «إسكندرية كمان وكمان».
من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.
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