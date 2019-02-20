بالصور .. أبناء "أنغام" وزوجها الجديد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ينشر موقع "الجمال" أسماء وصورأبناء المطربة انغام، والموزع الموسيقى أحمد أبراهيم ، عقب تردت أخبار عن زواجهما خلال الأيام القليلة الماضية ، وتعاونهما فى الألبوم الأخير لها الذى حمل عنوان "حالة خاصة جداَ "، ومن المقرر طرح الالبوم غداً الخميس الموافق 21 فبراير الحالى وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

انتشرت الأيام الماضية نبأ زواج النجمة أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم، وهى :"حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم،"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، "حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم،"على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم،"ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم،"متطمنة" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم.

يذكر ان الموزع الموسيقى احمد ابراهيم متزوج ولدية اثنين من الابناء هما "مالك وعيسى"، وهو أحد الموزعين الموهوبين الذين اثبتوا تواجدهم بالساحة الفنية، حيث سبق تعاونه مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى منهم المطربة إليسا ونانسى عجرم وشيرين وأصالة وأمال ماهروالمطرب تامر حسنى ومحمد حماقى وبهاء سلطان ومحمد فؤاد ورامى صبرى ورامى عياش وغيرهم.

وحرص "الجمال" نشر أسماء وصور ابناء أنغام من زوجيها السابقين وهم مهندس الصوت المصري "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر"، وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات.