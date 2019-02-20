المغنية أريانا جراندي تحقق إنجازا لم تشهده أمريكا منذ 1964

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت المغنية الأمريكية أريانا جراندي، المراتب الثلاث الأولى في التصنيف الأخير لمبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، وهذا الإنجاز يحدث للمرة الأولى منذ عام 1964 مع فرقة "بيتلز".

وتصدرت أغنية "7 رينجز" التصنيف وتلتها "بريك آب ويذ يور جيرفلريند آم بورد" و"ثانك يو، نيكست".

وتندرج الأغاني الثلاث ضمن أسطوانة "ثانك يو، نيكست" التي تصدرت المبيعات، منذ الأسبوع الأول، لطرحها على ما جاء في تصنيف "بيلبورد"، الذي نشر الثلاثاء.

وهي المرة الأولى التي تحتل فيها أعمال للفنان نفسه أو لفرقة واحدة المراتب الثلاث الأولى مثلما فعلت فرقة "بيتلز" في عام 1964، حيث تمكنت الفرقة البريطانية من تحقيق ذلك في تلك السنة في 5 أسابيع مختلفة.

ففي الرابع من أبريل/نيسان 1964، احتلت الفرقة المراتب الخمس الأولى في تصنيف الأغاني المنفردة.

ولم يتمكن أي فنان أو فرقة أخرى من الاستحواذ على المراتب الثلاث الأولى منذ اعتماد التصنيف في عام 1955.

وتصدر ألبوم "ثانك يو، نيكست" لمدة 7 أسابيع تصنيف مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة في حين لا تزال أغنية "7 رينجز" متصدرة منذ 4 أسابيع.

وفازت أريانا جراندي منذ أيام قليلة بأول جائزة جرامي في مسيرتها في فئة أفضل ألبوم بوب عن عملها السابق "سويتنر"، وبلغت 4 ألبومات لأريانا جراندي (25 عاما) المرتبة الأولى.