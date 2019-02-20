Feb 20, 2019
انفصلت نجمة البوب ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً حيث أكد مندوبها يوم الثلاثاء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن خطبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت.
لم يذكر مندوب غاغا (32 عاماً) أي تفاصيل أخرى حول واقعة الأنفصال.
وأتى خبر الانفصال قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار. وغاغا مرشحة في فئة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي “إيه ستار إيز بورن”.
وكانت غاغا قد ظهرت في حفل “الغرامي” من دون خاتم خطوبتها الذي يبلغ سعره 400 الف دولار أميركي، ما أثار الشكوك حول انفصالها عن خطيبها.
نذكر ان ليدي غاغا سبق وانفصلت عن خطيبها تايلور كاني في عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا، ليدي غاغا تنفصل عن خطيبها قبل أيام من حفل الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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