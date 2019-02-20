اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثالث لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفتتح مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والذي تستمر فعالياته حتى 26 فبراير الجاري.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن هذه الدورة تشهد مشاركة 32 فيلمًا منها 12 فيلمًا في مسابقة الفيلم الروائي الطويل و20 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير.

وأضاف "عبدالخالق" أن حفل الافتتاح اليوم سيشهد تكريم الفنانة محسنة توفيق والتي يجري تكريمها لأول مرة في مهرجان سينمائي في مصر، وتكريم الفنانة منة شلبي، كما سيشهد حفل الختام تكريم 5 من رائدات صناعة السينما المصرية هن: مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلى فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية.