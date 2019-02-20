كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 02:03 مساءً -
تواصل الاعلامية الاردنية علا الفارس الرد على الانتقادات، التي تتعرض لها منذ فترة، بأساليب مختلفة كان احدثها بالاستعانة بصور ظهرت فيها بن مجموعة احصنة.
فقد نشرت علا الفارس صورتين جديدتين لها عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: “احيانا تشعر بالراحة وأنت تخاطب الحيوانات ، في وقت تتحفظ فيه عند مخاطبة بعض البشر…”.
وكانت علا الفارس قد أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي” وكتبت: “الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة إم بي سي انتهت فعليًا في 2019..علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية من 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس بين الاحصنة: “أشعر بالراحة وانا اخاطب الحيوانات”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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