متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إنطلاق ألبوم "حالة خاصة جداً" لـ"انغام" غداً .. وهذه الأغانى التى وزعها زوجها

تستعد الفنانة أنغام، لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا" غداً الخميس الموافق 21 فبراير بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت المطربة والفنانة أنغام على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك، وتويتر، انستغرام" رسائل تحث جمهورها على إنتظار وترقب طرحها لابومها الجديد "حالة خاصة جداً" وكتب :استنوا ألبومي الجديد #حالة_خاصة_جداً .. في الأسواق وعلى قناة يوتيوب الرسمية لروتانا وديزر يوم ٢١ فبراير ❤"

ألبوم أنغام الجديد، تتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين المصريين أمثال أمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ومدين.

ويذكر ان "أنغام" سوف تحيي حفل ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" في الكويت غدا ًالخميس 21 فبراير.

ونشرت روتانا على حساب المطربة بموقع الرسائل القصيرة أنستقرام" برفات حفل انغام المزمع إحيائه بالكويت يوم الخميس.

وسوف تقوم الفنانة بغناء بعض من أغانى البومها الجديد "حالة خاصة جدا" ويضم هذا الالبوم 13 أغنية تتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين المصريين أمثال أمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ومدين.

واكدت مصادر فنية وصحفية خلال الايام الماضية عن زواج الفنانة "أنغام" من الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم، والذى تعاون مع الفنانة فى البومها الاخير "حالة خاصة جدا" فى توزيع موسيقى العديد من أغانى الألبوم منها "حالة خاصة جدا" كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، و"على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم، و"متطمنة" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبيه، توزيع أحمد إبراهيم.