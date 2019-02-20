نانسي عجرم تعشق لحظات إرضاع طفلتها "ليا"

أعربت المطربة نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن سعادتها بتجربة الرضاعة الطبيعية، مؤكدة أنها وسيلة التواصل التي تجمعها بابنتها ليا، وقد نشرت صورة جديدة تجمعهما.

وعلقت "عجرم" علي الصورة قائلة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي، بالنسبة لي هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ليا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام.. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر ما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

ويذكر أن آخر ألبومات المطربة نانسي عجرم ألبوم " حاسة بيك"، الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيرًا.قد يهمك أيضاً :

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