شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فارس ينتهى من تصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمود فارس من تصوير دوره فى مسلسل "طلقة حظ" الذى يقوم ببطولته النجم الشباب مصطفى خاطر، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وعبر فارس لـ"الخليج 365" عن سعادته بالمشاركة فى العمل مع أسرة المسلسل، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية كوميدى "حسونة الفطاطرى"، وتجمعه صراعات مستمرة بشكل كوميديه بـ"مصطفى خاطر".

ومن ناحية أخرى، يشارك فارس فيلم "بين بحرين" فى مهرجان أسوان ليتم عرضه يوم 25 فبراير الحالى، هو من تأليف مريم نعوم وإخراج أنس طلبة.

"طلقة حظ" يشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، وتم الانتهاء من تصوير 3 أسابيع فى أحداثه.