بعد استغاثتها بالجمهور.. غادة عبدالرازق في رمضان بـ"حكاية مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "حكاية مرة" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، اليوم الأربعاء.

ونشر المنتج الفني للمسلسل، خالد قدري، صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك".

مسلسل "حكاية مرة" للمنتج طارق صيام، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية.

كانت غادة أعلنت أنها لن تخوض السباق الدرامي لرمضان هذا العام، واستغاثت بالجمهور عبر حسابها الخاص على إنستجرام، وقالت إنها تتعرض لحرب من جهة لا تريدها أن تشارك في السباق الدرامي هذا العام.

غادة عبدالرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ضد مجهول".