شاهد.. ريم البارودي تتألق بفستان الزفاف

كتبت - مي صادق

ظهرت الفنانة ريم البارودي في أحدث إطلالة لها كموديل بفستان زفاف خلال أحد عروض الأزياء، وحضر العرض كل من

"شيماء سيف، شريف مدكور، حاتم فهمي، هبة السيسي"، ونالت طلتها إعجاب الجمهور، حيثتألقت ريم بالفستان.جدير بالذكر أن "البارودي" تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، مع كل من النجوم "ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، وغيرهم.