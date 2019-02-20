شاهدوا ما هي علاقة القرابة التي تجمع بين بوسي ومنة شلبي؟‎

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:03 مساءً -
قد لا يعرف الكثير من الجمهور أن هناك علاقة قرابة تجمع بين الممثلة المصرية منة شلبي والإعلامية المصرية بوسي شلبي، وهو الأمر الذي كشفت عنه الأخيرة بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمعهما.
وتوجهت بوسي في الفيديو إلى منة لتهنئتها على تكريمها في مهرجان أسوان قائلةً: “عايزة أقول لحبيبة قلبي الغالية منة ألف مبروك تكريمها في مهرجان أسوان وسعيدة لما بشوفك دايماً ناجحة وكبيرة وقمر، أجمل منة شلبي في الدنيا”.
وردّت عليها منة: “يا وش السعد يا عمتي، يا أول مين قدمني في السينما، يا أول مين وداني لرضوان الكاشف، يا غالية، يا مرات الغالي، يا بنت الغالي”.
وختمت بوسي: “مبروك تكريم حبيبتي منه شلبي في مهرجان أسوان يوم 20”.
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