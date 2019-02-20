الرئيس اللبناني ميشال عون يحتفل بعيد ميلاده الـ 84

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الرئيس اللبناني ميشال عون، بعيد ميلاده الـ 84، والذي يوافق 18 فبراير، برفقة ابنتيه كلودين وميراي.

الرئيس اللبناني عون، نشر صورة للاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ممسكا بـ”تورتة” عيد الميلاد برفقة أسرته.. وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه بالتهنئة داعين له بطول العمر.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وجه التهنئة للرئيس ميشال عون بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

باسيل كتب قائلا: “ما لقيت كلمة أقولها لك لمّا شفتك غير شاب الـ٨٤ .. لأنّي كل يوم معك بتأكّد من كلامي عنّك انّو الحلم ما بيشيخ.. ينعاد عليك انت وعم بتصير شب أكتر بالـ ٨٥”.

يشار إلى أن أكرم حلبي، رئيس الاتحاد اللّبناني لكرة السلة، كان قد وجه دعوة إلى عون لحضور مباراة منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية، المقررة الأحد 24 فبراير الجاري على ملعب “مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح” ضمن التصفيات الآسيوية - الأوقيانية المؤهلة إلى بطولة العالم الصيف المقبل في الصين.