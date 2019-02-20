ميجان ماركل تتخلى عن لهجتها الأمريكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تساءل البعض عن إن كانت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، قد نسيت اللهجة الأمريكية وتحولت إلى اللكنة البريطانية خلال حديثها.

ووفقا لما ذكرته هيثة الإذاعة البريطانية “BBC”، يقول بعض خبراء الصوتيات إن ميجان ماركل دوقة “ساسكس” غيرت لكنتها، في حين يشكك آخرون في الأمر.

الدكتور جيوف ليندسي، المتخصص في الصوتيات والنطق، قال: يبدو أن طريقة حديث ميجان ماركل تغيرت قليلا، على الأقل في بعض المواضع، أصبحت تنطق بعض الحروف المتحركة بلكنة بريطانية.. ويمكن رصد هذا التغيير بمقارنة نطقها لبعض الكلمات في بداية خطبتها للأمير هاري، ثم نطقها لنفس الكلمات الآن.

ماريسا بروك، الأستاذ المساعد للغويات في جامعة تورونتو، قالت: إن الدوقة تبنت أسلوبا في الحديث مغرقا في الأرستقراطية الإنجليزية، بشكل يصعب استخدامه مع العامة.

ماريسا - التي تعكف على دراسة الشخصيات العامة – أضافت: إن جزءاً من التحول في طريقة حديث ميجان تبدو متعمدة، فهي محط أنظار ومحل تقييم دائم في الحياة العامة، والتحدث بلهجة بريطانية أرستقراطية يصب في مصلحتها.

وتابعت: هي مختلفة كثيرا عن طبيعة الشخصيات التي تنضم للعائلة المالكة، وتصرفها بهذه الطريقة يبدو منطقيا، فهي لا تغير من نفسها، ولكن الأمر أشبه بتغيير نوعية الملابس إلى ملابس شديدة الفخامة، وأعتبر الأمر نقطة جيدة بالنسبة لها، في ظل التحول الكبير في حياتها.