صاحب قصيدة «الحلزونة».. الفنان ضياء الميرغني يطرح أول ديوان شعر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

”الحلزونة ياما الحلزونة...”، قصيدة هزلية شهيرة ومشهد محفور في الذاكرة من فيلم “مرجان أحمد مرجان” بطولة الفنان عادل إمام.

الفنان المصري ضياء الميرغنى، الذي جسد شخصية الشاعر في فيلم “مرجان” وكتب قصيدة “الحلزونة” الشهيرة، طرح مؤخرا ديوانه الشعري الأول الذي يحمل عنوان ” وش تانى “، والذي من المقرر أن يتم طرحه فى الأسواق يوم 23 فبراير الجاري.

وكان ضياء قد نشر صورة من الديوان على صفحته على موقع فيس بوك وعلق قائلا: أخيرا خرج للنور ابنى الأول ديوان وش تانى عن دار النيل والفرات للنشر والتوزيع وسيتم طرحه فى الأسواق يوم 23 فبراير.

الفنان ضياء الميرغني دائم لكتابة الشعر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان آخر أعمال ضياء الميرغنى على المستوى الدرامي مسلسل الزيبق أمام الفنان كريم عبد العزيز وشريف منير والمخرج وائل عبد الله.

وعلى جانب أخر، تحدث الفنان المصري، للمرة الأولى عن زوجته، وكيف وقع في غرامها، كما رد على اتهام المرأة المصرية بأنها نكدية.

وقال ضياء الميرغني، خلال لقائه في برنامج «الجمعة في مصر»، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «إزاي الستات نكدية وأنا متجوز مراتي بقالي أكثر من 42 سنة حب الطفولة، حبيت مراتي عن طريق نظرات العنين بس، وهي من المنيا زيي»

وكشف للمرة الأولى أيضا أن زوجته شاركته في التمثيل بقوله: «مثلت معايا بعض الأدوار وبعدها اعتذرت، أنا هكتب فيها مجلدات عن غيرتها عليا».