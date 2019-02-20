شيرين تنهي الخلافات وتستعدّ لمرحلة جديدة

متابعة بتجــــــــــــــرد: تتابع شركة “روتانا” اجتماعاتها المكثفة مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب للتفاوض معها على تفاصيل توقيعها العقود مع الشركة، وأصبح من المتوقّع إعلان الأمر رسمياً بعد فترة قصيرة.

وتأتي عودة شيرين بعد مفاوضات طويلة تولّاها مدير الشؤون الفنية في الشركة السعودية طوني سمعان، خصوصاً بعد الأزمات التي مرّت بها في الفترة الأخيرة.

وأشارت بعض المصادر الخاصة الى أنّ شيرين اختلفت مع الشركة السابقة التي تعاونت معها ووصلت الأمور بين الطرفين إلى المحاكم، قبل أن تسارع إلى دفع المبلغ المترتب عليها للشركة لتنهي القضايا المعلّقة بينهما.

وستعقد شركة “روتانا” مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انضمام شيرين إلى مجموعة فنانينها في القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، وعُلم أيضاً أنه سيُدرج اسم شيرين على لائحة المغنين الذين سيقيمون حفلات في المملكة العربية السعودية تحت إدارة لجنة الترفيه.