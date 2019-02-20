الموت يُفجع مساري

متابعة بتجـــــــــــــرد: فُجع نجم البوب اللبناني- الكندي مساري بوفاة جدّه، فنعاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر مساري على حسابه على انستغرام صوراً له برفقة جدّه الراحل، وأرفقهما بتعليق مؤثر جداً جاء فيه: “لترقد روحك بسلام، بحزن شديد أودّع اليوم أحد أبطالي. رجل حمى والدتي وعائلتها خلال الحرب الأهلية في لبنان”.

وتابع مساري قائلاً: “لقد كان قائداً في الشرطة ولم يترك أبداً محطته طيلة أيام الحرب التي إجتاحت شوارعنا ومنازلنا في لبنان، سأشتاق إليك حبيبي جدي”، وأضاف: “لقد كان أرق إنسان عرفته في حياتي”، وختم قائلاً:”إن لله وإن إليه راجعون”.