التنمّر على ليلى اسكندر ووصفها بـ”الزبالة”.. والردّ يفوق التوقّعات

متابعة بتجــــــــــــرد: تتعرّض الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر للتنمّر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصلت بعض التعليقات إلى حدّ التجريح بها بعباراتٍ نابية.

إلا أن ليلى اسكندر خرجت عن صمتها وجاء ردّها قاسياً فتساءلت ” أنا زبالة لأني أعيش ومتزوجة في السعودية؟ طيب سؤال ممكن أعرف إنت كيف تكره شخص من دون ما تعرفو؟ كيف تقرر تسبّو وتسب بلد كامل وإنت ما عمرك شفتو أو شفت البلد؟”.

وحذّرت ليلى اسكندر مهاجميها من اللجوء إلى القضاء بالقول “برفع فيك بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين. كنت أسكت كتير على ناس مثلك، بس هلق خلص لازم تنسجنوا”.