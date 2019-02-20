تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد خلال أيام

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري تامر عاشور لطرح ألبومه الجديد بعنوان “أيام” خلال الأيام المقبلة.

ويتضمن العمل 12 أغنية وهي “أيام”، “حبيبي إنت حبيبي”، “ماشوفناش خير”، “من غير ما أحكيلك”، “قولوله سماح”، “ده حكاية”، “متختلفش”، “في بالي”، “بقالي زمان”، “سلام”، “مره”، و”خلصانة”.

ومن المقرر أن يترافق إصداره الألبوم مع عرض فيديو كليب أغنية “أيام” كان قد أطلق تامر عاشور البرومو الخاص به منذ ساعات عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة برومو كليب “أيام”: