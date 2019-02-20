منة شلبي عن تكريمها في مهرجان “أسوان لأفلام المرأة”: “إنه وسام على صدري”

متابعة بتجــــــــــــرد: كرّمت إدارة مهرجان “أسوان الدولي” لأفلام المرأة، الفنانة منة شلبي، خلال افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.

وجاء تكريم منة شلبي لاعتبارها من الشخصيات النسائية اللاتي يمتلكن إسهامات عدّة في صناعة السينما.

وعن تكريمها في المهرجان، قالت منة شلبي: “إنه شرف كبير ووسام أعتز به، خاصةً أنه يأتي من مهرجان يُقام في جنوب مصر وأثبت جدارة واحترام كبيرين في دورتيه الأولى والثانية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مسيرة منة شلبي حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، كذلك منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في استفتاءات عدّة أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.