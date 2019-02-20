متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كيم كاردشيان "تصبح" على متابعيها بقميص النوم !!
كعادتها قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان بنشر صورة لها بقميص النوم عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام" من داخل غرفتها.
وظهرت كيم كاردسيان بالصورة شبه عارية، وهى ممسكة تليفونها المحمول، وترسل "بوسة" لمتابعينها على مواقع التواصل الاجتماعى ،وترفع يدها الاخرى بعلامة النصر، وكتبت كيم على الصورة كلمة "Morning" أى صباح الخير.
وأثارت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، ضجة كبيرة بإطلالتها، وفساتينها العارية والضيقة التى إعتادت على أرتدائها فى المناسبات والحفلات العامة.
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