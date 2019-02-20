جوزيف عطية يتقن الرومانسية في كليب “بعيوني”

Feb 20, 2019
أطلق النجم جوزيف عطية فيديو كليب اغنية “بعيوني” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الأغنية كلمات عامر لاوند، الحان علي حسون والتوزيع لعمر صباغ. وصورها “عطية” في ايطاليا تحت ادارة المخرج جاد شويري الذي نقل كلماتها الى كليب مليء بالحب والرومنسية والفرح والغزل والدلال.
وكانت Anghami originals قد انفردت بنشر “بعيوني” بنسختَيْها الـ (accoustic) والـ (dance).
وبعد ان طلب “عطية” من الجمهور ان يختار أي واحدة من النسختين سيرافقها فيديو كليب.
حظيت acoustic version على العدد الاكبر من الاستماعات على تطبيق انغامي.
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