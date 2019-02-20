خاص بالصور- السترات الصفراء تصل لبنان.. والسبب الفنان ماهر

صوّر الفنان ماهر اغنيته الجديدة “انت هيّ” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرجة هيفا الفقيه.

وحصل موقع “الخليج 365” على صور خاصة من كواليس التصوير في مرفأ بيروت حيث ظهر ماهر مرتدياً سترة صفراء اللون مع العديد من الناس الذين ارتدوا السترات الصفراء.

هذه الصور جعلتنا نتسائل حول الموضوع خاصة ان السترات الصفر ذاع صيتها مؤخراً في مظاهرات فرنسا، فماذا يحضر ماهر سنرى قريباً.

وكان ماهر قد طرح “انت هيّ” بمناسبة عيد الحب على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وعبر تطبيق انغامي العالمي حيث تحقق الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها ماهر ووزعها Vox Box وانتجها التايغا، نجاحاً كبيراً وحضوراً قوياً في السهرات.

من جهة اخرى، يلتقي الفنان ماهر جمهوره بحفلتين فنيتين في الأيام المقبلة فليلة الجمعة، 22 الجاري فيLOCO The Club ، بيروت.

وحفلة فنية أخرى، يوم السبت، 2 أذار المقبل بـ “نيو بيال” يشاركه الحفلة الفنان ادهم نابلسي والـ DJ Mitch.