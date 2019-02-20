"الخليج 365" تنقل أجواء وكواليس حفل نجوى كرم وماجد المهندس في فبراير الكويت

اسماء السيد - في الأسبوع الثالث من مهرجان فبراير الكويت الذي تنظّمه شركة روتانا للمرئيات والصوتيات بمناسبة العيد الوطني الكويتي الثامن والعشرين أحيت شمس الأغنية نجوى كرم والبرنس ماجد المهندس حفلاً غنائياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العاصمة الكويتية. "الخليج 365" كانت حاضرة في الليلة الرابعة من المهرجان وتنقل لكم أجواء المسرح والكواليس في هذا التقرير المصوّر والمفصّل.



سعيد حريري من الكويت: باكورة العودة إلى روتانا حفل لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ضمن مهرجان فبراير الكويت الذي نظّمته الشركة بمناسبة العيد الوطني الكويتي الثامن والعشرين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العاصمة الكويتيّة. هذا الحفل الذي أحياه أيضاً البرنس ماجد المهندس الذي كان مميّزاً بحضوره على المسرح وبتفاعل الجمهور مع أغانيه هتافاً وتصفيقاً وترديداً لأغانيه.