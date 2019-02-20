هل تكون زيجة أنغام المزعومة سبب جفائها مع أصالة؟

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يترافق طرح الألبوم الجديد للفنانة أنغام المقرر غداً في مصر والعالم العربي مع حالة الجدل المرتبطة بحياتها الشخصية بعدما أكد عدد من أصدقائها للصحافة أنها تزوجت للمرةِ الرابعة قبل أسابيع، وهذه المرة من الموزع أحمد إبراهيم.

والملفت أنها التزمت الصمت تجاه هذا الخبر الذي تناقلته المواقع الفنية على الرغم من اعتيادها على الرد والتوضيح بتدوينات عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه أي جدل يُثار بشأنها. الأمر الذي ساعد في الترويج للخبر بشكلٍ مكثّف خلال الساعات الماضية دون التأكد من مصداقيته بشكلٍ كامل، مع العلم أن "ابراهيم" قام بتوزيع 6 أغنيات جديدة في ألبومها الجديد.

وفيما حاولت ""الخليج 365"" التواصل مع أنغام باتصالاتٍ عبر هاتفها وعبر تطبيق "الواتس اب"، لكن هاتفها لم يرد مطلقاً على مدار يومين، فيما بدأت الصحافة الفنية في مصر تتعامل مع الموضوع وكأنه خبر حقيقي دون أن ينفيه أحد من طرفيه.

الجدير ذكره هو أن "إبراهيم" متزوج ولديه ولدان، ولقد تحدثت بعض التقارير عن سفرهما لقضاء شهر العسل بعد زواجهما في الشهر الماضي إلى باريس. علماً أن أنغام تزوجت 3 مرات، كان آخرها من الفنان أحمد عز الذي أُعلِنَ عنه بعد انفصالهما بعدة اشهر.

فتور مع أصالة

وفيما باركت بعض المواقع الإخبارية للعروسين مؤكدة زواجهما مع صور تجمع بينهما بيدٍ متشابكة، أشار بعضها إلى أن ياسمين عيسي زوجة الموزع أحمد ابراهيم الأولى قد نُقِلَت إلى المستشفى بعد علمها بخبر زواجه، ما يُرجِّح صحة ما يتردد أن غضب أصالة من زيجة أنغام يعود لكونها ارتبطت بزوج ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

وعليه، فإن هذه الزيجة على ما يبدو كانت السبب الرئيسي في توتر العلاقة الواضح بين أصالة وأنغام بعد أن كانتا بعلاقة صداقة قوية ومُلفِتة في أكثر من مناسبة كان آخرها الحفل المشترك لهما في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي. إلا أن تبادل الزيارات بينهما والصور المشتركة على مواقع التواصل الإجتماعي قد تراجع إلى درجة التجاهل بينهما، وحلّت مكانها اللطشات غير المباشرة من أصالة عبر تدويناتها. حيث عبرت عن مرارة ندمها لكونها أعطت مساحة لأشخاص لا يستحقون الاهتمام عبر صفحاتها. وتعمدت نشر صورة للفنانة سميرة سعيد تشير فيها لعمق صداقتها ووفائها، ما اعتُبِر لطشة واضحة على سوء علاقتهما واتهام أصالة لها بطريقةٍ غير مباشرة بقلة الوفاء.

من جهةٍ أخرى، كان واضحاً الفتور في العلاقة بينهما في إطلالة الفنانة أنغام الأخيرة عبر برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني. حيث أنها لم تأتِ على ذكر أصالة ولم تخترها بين النجوم الذين تضعهم معها في الميكروباص، وعندما سُئِلَت عنها، كان ردها فاتراً! الأمر الذي طرح التساؤلات آنذاك عن سبب هذه البرودة بالعلاقة.