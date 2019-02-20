شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان جديدة لنانسى عجرم ومحمد محيى ومروة ناجى بتوقيع وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الملحن وليد سعد حالة من النشاط الفنى، حيث يضع توقيعه على ألبومات عدد كبير من المطربين، كما يتعاون فى ألبوم المطرب محمد محيى الجديد بعد غياب 11عاماً، من خلال أغنية واحدة من توزيع فهد، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة.

يتعاون "وليد" من خلال ألبوم الجديد للمطربة اللبنانية نانسى عجرم فى أغنية من كلمات خالد تاج الدين، وعن تعاون جديد مع المطربة مروة ناجى، من خلال أغنية من كلمات خالد تاج الدين، ويتعاون فى ألبوم هيثم شاكر فى أغنية تحمل اسم "مش مهم أنا" وهى من كلمات محمد رفاعى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

آخر أعمال وليد سعد كليب نانسى عجرم "الحب زى الوتر" التى طرحت بمناسبة عيد الحب، هو من ألبومها الأخير "حاسة بيك"، تخطت كليب إلى 2 مليون مشاهدة منذ طرح في 12 فبراير الحالي، هو من كلمات محمد الرفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.