بعد استغاثتها بالجمهور.. غادة عبد الرازق في رمضان بـ" حكاية مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "حكاية مرة" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، اليوم الأربعاء.

ونشر المنتج الفني للمسلسل خالد قدري صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

مسلسل "حكاية مرة"، للمنتج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أول تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية.

وكانت غادة أعلنت أنها لن تخوض السباق الدرامي لرمضان هذا العام، واستغاثت بالجمهور عبر حسابها الخاص على انستجرام، وقالت إنها تتعرض لحرب من جهة لا تريدها أن تشارك في السباق الدرامي هذا العام.

يذكر أن غادة عبد الرازق، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ضد مجهول".