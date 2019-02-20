"متحرّش القنفذه" علي بن كرمان في قبضة الأمن السُّعوديّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية، في المملكة العربية السعودية، القبض على نجم "سناب شات"، علي بن كرمان، بعد تداول فيديو، يظهر تحرّشه بممرّضة في مستشفى القنفذة.
واستدعتْ وزارة الصحة السعودية الممرضة، وفتحتْ تحقيقًا معها، بخصوص الحادثة، للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.
وقال أقارب المسنّ "بن كرمان"، إنّه شخص يعتبر في حكم الجاهل، ولا يعي تصرّفاته، مناشدين فحص قدراته العقلية، قبل تعرّضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيًّا، وإيقاع أشدّ العقوبة بمن يصوّره، لغرض الإساءة والسّخرية، وفقًا لما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.
وكان علي بن كرمان، البالغ 70 عامًا، قد ظهر في مقطع فيديو متداول، يتحرّش بإحدى الممرّضات، في حادثة أثارتْ غضبًا واسعًا بين سعوديين، واستدعتْ فتح تحقيق، دون أنْ يتّضح إنْ كان تعمّد فعلته، أم لا.
ويُعدّ "بن كرمان"، أكبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعيّ، سنًّا في السعودية، وأثار تصرّفه غضبًا، بعد أنْ اعتبر كثيرون ما قام به خروجًا غير مقبول عن التصرّفات، والطريفة التي اعتاد نشرها لمتابعي حسابه على "سناب شات"، والذين يفوق عددهم 100 ألف شخص.
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