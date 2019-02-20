ريتا حرب في علاقة مزدوجة بـ"آخر الليل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخرق شخصية "كارلا" بأداء الممثلة اللبنانية ريتا حرب، جميع المحظورات في سبيل رغباتها، وعدائها لـ"صلاح" من تجسيد الممثل السوري محمد الأحمد، في أحداث مسلسل "آخر الليل"، عن قصة ديمتري ملكي، ومعالجة درامية لعبير صيّاح، ومن إخراج أسامة الحمد، وإنتاج شركة "الصدى للإنتاج الفني".

وتختص "كارلا" مديرة العلاقات العامة الفاتنة في شركة أحد النافذين وعشيقته الجشعة، بكونها الرأس المدبر لمعظم المؤامرات، وصاحبة المقدرة على التلاعب بالعقول، والتصرف بمظهر الطيبة بينما هي تخفي كمية من الشر لا حدود له.

وتتصاعد الأحداث لتضعها في مواجهة "صلاح" صاحب الإرادة الصلبة والباحث عن هويته، إذ يهدد كل ما حاولت بنائه سابقاً، قبل أن تضعهما الظروف في وضع لم يكن في الحسبان بالنسبة لهما، أشبه بغرام الأفاعي، بعدما تستخدم "كارلا" ادواتها من دهاء وقوة وأنوثة وإغراء ضده.

ويقدم بطولة العمل الدرامي كوكبة من النجوم، أبرزهم جورج شلهوب، سام صليبا، يزن السيّد، تينا يموت، فاديا خطّاب، غنوة محمود، ليلى جريج، نيكولا مزهر، غبرييل يمين، ماري بيل طربيه، جوي الهاني، ختام اللحام، رندة كعدي، ليلى قمري، حنين طفيلي، ربيع الحاج ومحمود المصري، وغيرهم.