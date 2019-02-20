جينيفر لوبيز تواصل تدريبات الرقص استعدادًا لفيلمها الجديد

بدأت الممثلة جينيفر لوبيز، تدريباتها العملية استعدادا لدورها المقبلة كراقصة في فيلم ""Hustlers المُنتظر، والذي تشارك في بطولته الممثلة كونستانس وو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، شارك أليكس رودريغيز، لاعب البيسيول الأميركي، يوم الإثنين، لقطات رائعة لصديقته جينيفر لوبيز، التي ظهرت وهي تتدرب على الرقص، على "إنستغرام"، وخلال لقطات الفيديو، كان من الممكن سماعه وهو يبدي إعجابه بحبيبته، بعدما انتهت من رقصة مثيرة حول عمود داخل صالة للألعاب الرياضية، على الأرجح في ميامي.

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وظهرت الممثلة العالمية بإطلالة مذهلة أظهرت منحنيات جسدها الرشيق من خلال ملابسها الرياضية السوداء، وبدت في الفيديو وهي تلف ذراعيها مباشرة حول عمود حيث تتلقى تعليمات من مدربتها حول كيفية إجراء حركات درامية من اليسار إلى اليمين، وبعد بضعة خطوات خاطئة، قامت لوبيز في النهاية بالقيام بالحركات بشكل أكثر احترافية و كانت تظهر بابتسامة كبيرة موجة إلى صديقها بعد أن خرجت من منصة الرقص.

شمل اليوم في صالة الألعاب الرياضية أيضا جلسة من التمارين الرياضية مع مدرب آخر، ونشرت جينيفر، التي تقترب من عاملها الـ50، على حسابها على إنستغرام، العمل الشاق الذي تفعله من أجل الدور الجديد، فظهرت في فيديو بأحد الصالات الرياضية، وعلقت عليه قائلًا "العمل على تدريبات القوة من أجل فيلمي الجديد Hustler".

فيلم جينيفر المرتقب، الذي ستخرجه لورين سكافاريا، يستند إلى مقال في مجلة "نيويورك" من قبل جيسيكا بريسلر بعنوان "The Hustlers at Scores"، وتدور القصة حول مجموعة من موظفي أحد نوادي التعرّي السابقين، الذين يتميزون بالحنكة والذكاء، يتحدون معًا لتحويل الأمور لصالحهم ضد عملاء "وول ستريت" في أعقاب الأزمة المالية، ووفقا لمجلة Variety""، ستلعب جينيفر دور القائدة لهم، وحتى الآن لا يوجد موعد رسمي لعرض الفيلم في السينمات.

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