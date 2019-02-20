شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد رومانسية رامى عياش في كليب "قصة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش كليب أغنية جديدة بعنوان "قصة حب"، عبر يوتيوب وتطبيقات الأغانى الإلكترونية، وهى أول أغانى الألبوم القادم الذى يحمل نفس الاسم.

أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم التصوير فى العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفنى والإعلامى، نظرًا لتألق رامي القوي في أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها التى راودت رامى منذ زمن إلى أن حان الوقت لتحقيقها.

"قصة حب" أول تعاون بين النجم رامى عياش والمنتج الكبير محسن جابر، وانتهى رامى بالفعل من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذى قال عنه "الأهم فى حياته" وسيحمل عنوان "قصة حب" ويتكون من 10 أغنيات مختلفة بها العديد من المفاجآت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.