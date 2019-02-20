شكرا لقرائتكم خبر عن أخد الحق حرفة.. اتعلمى تخدى حقك على طريقة نرمين الفقى فى " أبو العروسة 2 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة نرمين الفقى، تريند محركات البحث على جوجل، بسبب الحلقة 95 من أبو العروسة الجزء الثانى، التى عرضت أمس الثلاثاء، وانتقام الفقى من طليقها بشكل أنيق وشيك خلال حضورها حفل زفافه، لتخطف أنظاره بإطلالتها من عروسه الجديد بمجرد حضورها، كما حققت الحلقة فى أقل من 12 ساعة مليون و نصف مشاهدة.

وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى في إطار عائلى إجتماعى، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.