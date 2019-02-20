شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى تعاون فيها أحمد إبراهيم مع زوجته أنغام بألبومها الجديد تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أنغام لطرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، غد الخميس، ويضم 14 أغنية، وكان لأحمد إبراهيم النصيب الأكبر من توزيع الأغنيات إذ وزع 6 أغان من الألبوم الذى ينتظر عشاق النجمة الكبيرة طرحه.

كان مصدر فنى أكد أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الأخير، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالى.

الألبوم الجديد يضم 14 أغنية وهى:

"حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم.

"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم.

"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم.

"على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم.

"ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.

"متطمنة" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم.

"ياريتك فاهمنى" كلمات نادرعبدالله ألحان تامر عاشور توزيع مادى.

"بقول نسياك" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد.

"نزوة" كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدى.

"بتوصفنى بتكسفنى" كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما.

"هدنة" كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى.

"أساميك" الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع مادى.

"ليلى" كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف.

"هبدأ من الآخر" كلمات عصام حسنى ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلادها.

جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتب: "استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلى صوتك لكل أغانى الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبى خلال مشوار 17 سنة".