شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور لأبطال العمل الدرامى الرومانسى "أهو ده اللى صار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلق الكثير من متابعى المسلسلات المصرية فى الآونة الأخيرة بمسلسل "أهو ده اللى صار"، الذى يدور فى إطار رومانسى درامى، وأحدث المسلسل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.



روبى

وانتشرت بالأمس مجموعة من الصور على "فيس بوك"، لمجموعة من أبطال المسلسل، وهم روبى، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومحمد فراج.



أحمد داوود

وكانت قد صرحت روبى أنها وجدت خلال عرض الحلقات الأولى من العمل ردة فعل إيجابية للغاية من الجمهور بشكل أسعدها، مشيرة إلى أن هناك نقاشا وتفاعلا يدور ما بين الجمهور حول العمل بشكل عام، مضيفة أن ردة الفعل والتقييم الجيد والمنطقى القائم على وجهات نظر لا تأتى إلا بعد انتهاء عرض المسلسل بشكل كامل، ولكن من الضروري وجود بوادر حول رؤية بسيطة عن العمل بعد مشاهدة بعض الحلقات.



سوسن بدر

وأقرت روبى بوجود صعوبة فى تقديم شخصيتين داخل عمل فنى واحد، لكنها قالت: "لولا وجود صعوبات فى تقديم أى دور ما خلق التحدى لتقديم الأفضل".



محمد فراج

أحداث مسلسل "أهو ده اللى صار"

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تحكى تاريخ مصر والإسكندرية خلال 100 عام من خلال شخصيات "ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار، وعلي بحر، وأصداف"، ويشارك فى بطولته روبى، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغنى، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، وألفت عمر، تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.