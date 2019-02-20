بالصور..هكذا احتفل نجوم مسرح مصر بـ"مصطفى بسيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حرص أبطال فريق "مسرح مصر" على تهنئة صديقهم بنفس الفريق الفنان مصطفي بسيط بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "إنستجرام".

مصطفى خاطر

هنأ الفنان مصطفى خاطر صديقه ونشر صورة تجمعه به، وعلق عليها:" كل سنة وأنت طيب يا ابو الصحاب يا عسل".

حمدي الميرغني

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بصديقه الفنان مصطفى بسيط وعلق عليها: "كل سنة وأنت زي ما انت يا صاحبي، طيب وجدع وأصيل، ربنا يكرمك وتكون سنة حلوة عليك يا أصيل".

محمد أنور

وشارك الفنان محمد أنور الجمهور بصورة تجمعه بمصطفى بسيط، وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي ياغالي".