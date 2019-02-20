أصالة تعلن عن حفل يوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: روّجت المطربة السورية أصالة نصري لحفلها يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". ونشرت "أصالة" البوستر الدعائي للحفل، وكتبت: "في انتظاركم بحفل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يوم الجمعة ٢٢ فبراير". طرحت الفنانة أصالة مؤخرًا أغنية الحقيقة، من كلمات بهاء الدين محمد، وإنتاج تركي آل الشيخ.

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