محمد أنور يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أنور علي تهنئة زميله بنفس الفريق الفنان مصطفى بسيط بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "أنور" صورة له جمعته بمصطفى بسيط، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا يا حبيب قلبي يا غالي". الفنان محمد أنور يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ"، للفنان مصطفى خاطر، ومسلسل"البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عزالدين.

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