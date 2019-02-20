بالفيديو.. نداء شرارة تكشف عن برومو أغنية "عيد الأم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن برومو أغنيتها الجديدة "لسوف أعود يا أمي" التي تستعد لطرحها، خلال الأيام القادمة، بمناسبة عيد الأم.

ونشرت "شرارة" البرومو، عبر صفحتها الشخصية، بـ"إنستجرام"، وكتبت: "حابة أعايد على أمي وكل الأمهات ‏قبل يوم الأم، لأنه حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم".

واستكملت: "‏الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل أم صارت ‏بين أيادي رب العالمين، وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لأي سبب كان.. إن شاء الله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها".

واختتمت: "أمك أحن قلب عليك وأنت صغير ‏كن أنت أحن قلب عليها حينما تكبر".

الفنانة نداء شرارة شاركت في برنامج "ذا فويس"، وكانت ضمن فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحصدت اللقب بالموسم الثالث من البرنامج.