بالفيديو.. نداء شرارة تكشف عن برومو أغنية "عيد الأم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن برومو أغنيتها الجديدة "لسوف أعود يا أمي" التي تستعد لطرحها، خلال الأيام القادمة، بمناسبة عيد الأم.
ونشرت "شرارة" البرومو، عبر صفحتها الشخصية، بـ"إنستجرام"، وكتبت: "حابة أعايد على أمي وكل الأمهات قبل يوم الأم، لأنه حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم".
واستكملت: "الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل أم صارت بين أيادي رب العالمين، وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لأي سبب كان.. إن شاء الله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها".
واختتمت: "أمك أحن قلب عليك وأنت صغير كن أنت أحن قلب عليها حينما تكبر".
الفنانة نداء شرارة شاركت في برنامج "ذا فويس"، وكانت ضمن فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحصدت اللقب بالموسم الثالث من البرنامج.
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