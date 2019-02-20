أجاي ديفجان يرفض عرض فيلمه الجديد في باكستان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 12:08 مساءً - أفادت مصادر صحفية أن نجم بوليوود أجاي ديفجان Ajay Devgan قد أعلن مؤخراً أن فيلمه الجديد " Total Dhamaal " لن يصدر في باكستان، ويأتي هذا القرار في أعقاب هجوم إرهابي على قافلة تابعة لقوات الشرطة في كشمير أودت بحياة 40 جنديا على الأقل.

وجاء قرار النجم أجاي البالغ من العمر 49 عاما والذي يعد من بين مشاهير بوليوود الذين أدانوا الهجوم الإرهابي في بولواماما، عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "في ضوء الوضع الحالي، قرر فريق فيلم Total Dhamaal عدم نشر الفيلم في باكستان." تابعوا أيضاً: اجاي ديفجان غاضب وهذه ردة فعله المثيرة للجدل

يشار إلى أن فيلم " Total Dhamaal " من إخراج إندرا كومار، ويضم مجموعة من الممثلين الكبار مثل، مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit ، أرشاد وارسي، جافيد جافري، أنيل كابور Anil Kapoor وريتيش ديشموخ Riteish Deshmukh.

وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركتي Ajay Devgn FFilms وFox Star Studios، ومن المتوقع أن يطلق في الهند في 22 شباط / فبراير الحالي. تابعوا أيضاً: أنيل كابور: أعشق حِرَفية آيشواريا راي

يذكر أن القافلة تحمل أفراد أمن على طريق كشمير تعرّضت إلى هجوم إرهابي في 14 فبراير 2019، في بلدة أوانتيبورا في حي بولواماما .

وأسفر الهجوم عن مقتل 40 من عناصر قوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وأعلن جيش محمد، وهي منظمة مقرها پاكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.‎ 6

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