شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مونداليدا تعيد إحياء أغنيات داليدا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مونداليدا لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، تعيد خلالها إحياء أشهر روائع داليدا على طريقتها، وذلك على مسرح رووم آرت سبيس فى جاردن سيتى، فى تمام التاسعة مساء الخميس المقبل.

"مونداليدا" تعد من أجدد التجارب الغنائية فى ساحة الإندى ميوزيك بمصر، لم يتعد عمرها سنتين، وحفرت اسمها سريعًا باعتبارها أولى الفرق المتبنية لإحياء ذكرى الفنانة الفرنسية الإيطالية المصرية "داليدا"، والتى أثرت العالم الموسيقى منذ بداية الخمسينات فى القرن الماضى، وحتى وفاتها فى أواخر الثمانينات، حيث تتكل بالأساس على إعادة تقديم أشهر أغانيها بشكل موسيقى أكثر عصرية.