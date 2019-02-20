هكذا سخرت والدة سما المصري من مؤجلات "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سما المصري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، الثلاثاء، صورة لها، تسخر خلالها من مؤجلات النادي الأهلي في الدوري.

وعلقت سما على الصورة: "بأقول لأمي عايزه أتعشى، قالتلي لما الأهلي يلعب مؤجلاته.. أمي بقت روشه أوي".

يُّذكر أن أزمة أثيرت في اتحاد الكرة المصري بشأن مؤجلات النادي الأهلي، وطلب بعض الأندية من الاتحاد الكرة تغيير جدول الدوري ليلعب الأهلي مؤجلاته أولًا.

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