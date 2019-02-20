كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:15 صباحاً -
عبرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي عن رأيها في الفروقات بين السيدات العربيات من عدة جنسيات.
وقالت سامية الطرابلسي، خلال لقائها ببرنامج «حفلة» تقديم الإعلامية سمر يسرى المذاع على فضائية «أون أي»، أن المرأة “التونسية شخصيتها قوية جدا، والسعودية ذكية وتستطيع التعامل مع الآخرين بطريقة غير مباشرة”.
وتابعت: “أما الست اللبنانية بتعرف تمشى أمورها وبتعرف تساير الآخرين ومعرفتش أتأقلم معها لأنها مش صريحة زينا، أما الست المصرية فتبان غلبانة لكن لو دققتي في حياتها وتصرفاتها بتلاقيها قوية”.
كانت هذه تفاصيل خبر ما الفرق بين المرأة التونسية والسعودية واللبنانية والمصرية حسب رأي سامية الطرابلسي؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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