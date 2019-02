ميجان ماركل في فيلم سينمائي هذا العام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انقطعت الأمريكية ميجان ماركل، عن الأعمال الفنية منذ زواجها من الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في 19 مايو الماضي.

ميجان كانت قد شاركت في فيلم سينمائي عام 2011، قبل ارتباطها بالأمير هاري وهو فيلم The Boys and Girls Guide to Getting Down.

دوقة “ساسكس” كانت قد شاركت في العمل على الفيلم قبل الزواج من الأمير هاري والقيام بواجباتها الملكية بسنوات، وهو من إخراج وتأليف بول سابيانو، يشارك ماركل في البطولة آدم بالي وماكس جرينفيلد، ويركز على شباب في العشرينيات من أعمارهم، من ضمنهم “دانا” التي تلعب دورها ميجان ماركل، وحفلاتهم العجيبة في ليالي لوس أنجلوس.

موقع The Hollywood Reporter ذكر أنه الآن بعد 8 سنوات، سيتم إعادة طرح الفيلم في صالات السينما من قبل شركة Artist Rights Distribution في لوس أنجلوس.. ولن يضطر الجماهير للانتظار طويلًا لمشاهدة الفيلم، لأن من المقرر طرحه في عام 2019.

يشار إلى أن زفاف ميجان ماركل والأمير هاري كان يوم السبت 19 مايو 2018، بعد خطوبتهما التي تمت في نوفمبر 2017.