سعد لمجرد يستعيد ذكريات طفولته بصورة طريفة مع والدته.. هل تغير كثيرا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد النجم المغربي سعد المجرد ذكريات طفولته مع متابعيه، وفاجأ الفانز بنشر صورة طريفة تجمعه بوالدته، الممثلة المغربية نزهة الركراكي.

صاحب أغنية «المعلم» كتب معلقاً على الصورة: «أحبك ماما»، بينما تفاعل معها متابعوه بتعليقات طريفة، أكد فيها أغلبهم أن سعد مازال يحمل قدراً كبيراً من ملامح طفولته، بينما أجمعوا على أن الصورة عكست «شقاوة» الفنان المغربي منذ صغره.

من ناحية أخرى، طرح سعد لمجرد مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «بدك إيه»، والتي حققت 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بـ48 ساعة فقط، حيث اعتبرها هدية للفانز بع اطلاق سراحة مؤخراً على خليفة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية اغسطس الماضي.

يُذكر أن سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

وتعود قضية الاغتصاب الثانية إلى شهر أغسطس الماضي في سان تروبيه، حيث شهد أحد العاملين في الفندق، الضحية التي تقدمت بشكوى ضد سعد لمجرد تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب، وذلك حسبما أكد موقع mediapart fr الفرنسي.